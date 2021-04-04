صحة حلبجة تحذر من ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا

2021/04/04 | 12:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دائرة صحة محافظة حلبجة، اليوم الاحد، من مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال جهاد عمر مدير ادارة مستشفى الوفاء في محافظة حلبجة لـPUKmedia: ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في محافظة حلبجة انخفضت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية لكن مع الاسف خلال الايام الماضية نرى بأن نسبة الاصابات تشهد ارتفاعا مستمرا.

واضاف: لدينا 22 مصابا بفايروس كورونا في محافظة حلبجة و6 من هؤلاء المصابين دخلوا الى مستشفى الوفاء وهم تحت الرعاية الطبية المستمرة.

واوضح: ان فرقنا الطبية على اهبة الاستعداد وتقوم باجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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