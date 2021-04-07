وزير خارجية العراق يعلق على الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

2021/04/07 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بيانا علق فيه على الحوار الاستراتيجي الذي سيجري اليوم بين بغداد وواشنطن....

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