حلبجة تحيي ذكرى جرائم الانفال

2021/04/14 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت في مدينة حلبجة اليوم الاربعاء 14/4/2021، مراسم احياء ذكرى جرائم الانفال وبحضور عدد من ذوي الشهداء والمؤنفلين وممثلي منظمات مدينة ومدير عام دائرة الشهداء في محافظة حلبجة.

وقال كامران مصطفى مدير عام الشهداء والمؤنفلين في تصريح صحافي، مثل اليوم وقبل 33 عاما قام نظام البعث بتنفيذ جرائم الانفال عبر 8 مراحل، وكان لحلبجة نصيبها كما في كل الجرائم التي نفذها البعث، مبينا ان اكثر من 1500 مواطن من حلبجة استشهدوا في الانفال فيما استشهد اكثر من 130 مواطنا في معتقلات نقرة سلمان وعرعر.

وأضاف بأنه يجب على الحكومة الاتحادية تعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين وعدم اخضاع هذه الملف للخلافات السياسية، فيما شدد ان على حكومة اقليم كوردستان العمل بشكل اكبر لخدمة ذوي المؤنفلين والشهداء.

PUKmedia / فرحان حمەخان / حلبجة

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