كوسرت رسول يستقبل الرئيسين المشتركين

2021/04/17 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، بمدينة السليمانية، الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي.

وخلال اللقاء، اعرب الرئيسان المشتركان عن سرورهما بعودة رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني الى اقليم كوردستان.

من جانبه، شكر كوسرت رسول جميع الكوردستانيين وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني وقيادات القوى والاطراف السياسية في اقليم كوردستان، الذين تجمشوا عناء السؤال عنه.

كما زار عمر فتاح عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والقيادي، يوم السبت، كوسرت رسول رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مرحبين بعودته الى اقليم كوردستان

PUKmedia ترجمة

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