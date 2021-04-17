2021/04/17 | 17:45 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 17 أبريل 2021 | 05:44 مساءً | عدد القراءات : 1

نيمار يخذل زميله السابق ميسي

خذل نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان رغبة زميله السابق، ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وأشارت شبكة RMC الفرنسية في تقرير لها إلى أن نيمار وإدارة النادي الباريسي توصلا بالفعل لاتفاق شامل على تمديد التعاقد حتى صيف 2026، واكتمل كل شيء بشأن هذا الاتفاق.

وأضافت أن تفاصيل التعاقد الآن بأيدي محامي الطرفين لمراجعتها والتدقيق في البنود قبل التوقيع بشكل نهائي.

ونقلت عن مصادر مقربة من نيمار، أن تمديد تعاقد اللاعب البرازيلي قد يحدث قبل نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، ويتبقى فقط تحديد موعد لإتمام الخطوة.

ولفتت الشبكة الفرنسية أيضا إلى أنه على الرغم من محاولات ليونيل ميسي لإقناع نيمار بالانتظار قليلا حتى يلعبان سويا في الموسم المقبل، إلا أن نيمار قرر تمديد تعاقده.

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