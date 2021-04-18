2021/04/18 | 11:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيدخل حيز التنفيذ خلال الاسبوع المقبل بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.

واضاف: كما ان وزارة المالية الاتحادية انهت صياغة اغلب التعليمات الخاصة بالموازنة وستصدرها قريبا، لذا نحن نعتقد بان قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ خلال الاسبوع المقبل بما في ذلك حصة اقليم كوردستان.

واوضح: انه وحسب قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 يجب ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم اقيام 460 الف برميل من النفط يوميا ونصف الواردات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية تخضم منها 210 الف برميل لتسديد مستحقات الشركات النفطية والاستخدام الداخلي وتسلم اقيام 250 الف برميل الى شركة سومو لتصدير النفط، وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بتسديد حصة اقليم كوردستان والبالغة 13.9% من الموازنة اي نحو 11 تريلون دينار.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: الموازنة ستدخل حيز التنفيذ قريبا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: الموازنة ستدخل حيز التنفيذ قريبا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).