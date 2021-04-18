بختيار شاويس: صرف رواتب الموظفين بدون استقطاع

2021/04/18 | 19:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الموازنة المالية حيز التنفيذ بعد نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية اليوم الاحد.

واوضح بختيار شاويس المتحدث الرسمي باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان صرف الموازنة المالية بضمنها حصة اقليم كوردستان، سيبدأ مستهل الاسبوع المقبل، بعد اصدار وزارة المالية تعليماتها الخاصة في الايام المقبلة.

واضاف: ان المهم وما يبعث على السرور لموظفي اقليم كوردستان، انه ومع وصول حصة اقليم كوردستان لن يبقى استقطاع لرواتبهم، وعلى حكومة الاقليم صرف الرواتب بمواعيد ثابتة ودون استقطاع.

يشار الى انه وبحسب قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 يجب ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم اقيام 460 الف برميل من النفط يوميا ونصف الواردات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية تخضم منها 210 الف برميل لتسديد مستحقات الشركات النفطية والاستخدام الداخلي وتسلم اقيام 250 الف برميل الى شركة سومو لتصدير النفط، وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بتسديد حصة اقليم كوردستان والبالغة 13.9% من الموازنة اي نحو 11 تريلون دينار.

PUKmedia خاص

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