تنظيمات حمرين تدعو الى توثيق جرائم الأنفال

2021/04/18 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مركز تنظيمات 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، حكومة أقليم كوردستان الى العمل على توثيق جرائم الأنفال التي أرتكبت من قبل النظام الصدامي المجرم ضد المواطنين العزل في قرى الداودية التابعة لمنطقة كرميان.

وقال كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات المركز في خورماتو في تصريح لـ PUKmedia: ان ذوي المؤنفلين في منطقة كرميان لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة رغم أن حكومة الأقليم وفرت لهم الأمكانيات المعيشية لكن لا تتناسب مع ألمهم لفراق أحبتهم .

وأضاف: نطالب حكومة أقليم كوردستان والجهات المعنية بشؤون المؤنفلين بتوثيق الجرائم التي أرتكبها النظام الصدامي البائد، أبان تنفيذ عملية الأنفال السيئة الصيت ضد قرى الداودية ضمن منطقة كرميان التي تعرضت الى ابشع جريمة منها تدمير اكثر من 30 قرية وفقدان أكثر من 30 الف شخص من النساء والشيوخ الأطفال في تلك العملية .

PUKmedia/ عمر اواره

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