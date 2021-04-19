حقوق الانسان تدعو الى تعويض ضحايا داعش

2021/04/19 | 09:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة الاتحادية الى السعي لاصدار قرار أممي لتعويض ضحايا جرائم تنظيم داعش الارهابي في العراق.

وقال فاضل الغراوي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان: إن عصابات داعش في العراق ارتكبت أبشع الجرائم بحق المدنيين قتلاً وتشريداً وتهجيراً.

واضاف: ان الجرائم المرتكبة استهدفت الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي، وانتهكت حق الحياة وحرية المعتقد والدين ومنعت حرية الرأي والتعبير.

وأشار الغراوي إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية كونها استهدفت كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، مطالباً الجهات المعنية بالسعي الجاد لإنصاف ضحايا انتهاكات عصابات داعش في العراق وجبر الضرر عما لحق بهم من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

PUKmedia اعلام مفوضية حقوق الانسان

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