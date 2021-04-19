بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب

2021/04/19 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب، يوم غدا الثلاثاء 20/4/2021، جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مجلس النواب يعقد جلسته رقم 1 في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2021/4/20.

واضافت: ان جدول اعمال الجلسة تتضمن 6 فقرات وكما ورد في الجدول ادناه:

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية للمجلس

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