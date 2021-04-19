قائممقام السليمانية يحذر من كارثة انسانية

2021/04/19 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قائممقامية السليمانية يوم الاثنين، من كارثة انسانية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع آوات محمد قائممقام السليمانية مع مسؤولي القاعات الرياضية، مؤكدا ان الاصابات بفايروس كورونا في تزايد، وفي حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لن تستطيع المراكز الصحية معالجة جميع المصابين، حينها لن نستبعد حدوث كارثة انسانية،

واضاف: ان على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية، بالالتزام باعلى مستويات الوقاية لكي لا نلجأ الى فرض حظر تجوال جديد يعيق مهام ومعيشة المواطنين واغلاق الاماكن التي لا تلتزم بالتعليمات الوقائية، داعيا المواطنين وقطاع الرياضة الى الالتزام التام بالتعليمات ضد الفايروس.

PUKmedia ترجمة

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