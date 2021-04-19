إجراءات وقائية لحماية الثروة السمكية في كربلاء

2021/04/19 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير المستشفى البيطري في كربلاء المقدسة الدكتور وسام عبد الرسول الجابري اليوم الاثنين , عن تشكيل فرق طبية للتحري والرصد عن مرض ( كوي هيرس فايروس ) الذي يصيب الأسماك , والايعاز الى الدوائر ذات العلاقة لتوفير الحواجز العائمة في حال الضرورة.

وأوضح الجابري في حديث لــPUKmedia " تتزامن من كل عام في هذا الشهر ظهور إصابات "كوي هيربس فيروس" في الاسماك , لذلك تم تشكيل فرق بيطرية للتحري والرصد عن المرض , من أجل حماية الثروة السمكية في المحافظة ، تمثلت بتطهير الأحواض والأقفاص الخاصة بتربية الأسماك , مؤكدا عدم تسجيل أي اصابة لحد الان عند الكشف الموقعي لمشاريع تربية الاسماك ( الاقفاص العائمة ) , و الفحص العياني التشريحي للاسماك .

وأضاف الجابري , تم تعميم لكافة الدوائر والجهات المعنية لأخذ الحيطة والحذر , وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الصحة العامة , أبرزها مراقبة المنافذ الحدودية لدخول الأسماك , وسلامة الشهادة الصحية , وضرورة تعقيم مزارع الاسماك بالمعقمات , وتوجيه المربين بالالتزام بمعايير الأمن الحيوي , والشروط والمحددات لإنشاء حقول تربية الاسماك , والكثافة بالحقل الواحد , مما لها من أثر مباشر بانتشار المرض , اضافة الى الزام المربيين بتسجيل تاريخ دخول الوجبة في أول يوم , لاتخاذ كافة التدابير الصحية لمنع حدوث الإصابة .

واختتم الجابري حديثه مشيرا , الى ان الدائرة مستمرة بالتحري عن الأمراض التي تصيب الأسماك في كافة المناطق , ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة كربلاء .

يذكر ان محافظة كربلاء قد شهدت في الاعوام السابقة نفوق أعداد كبيرة من الثروة السمكية , مسببة خسائر مادية كبيرة للمربين , والعوائل التي تعتاش من صيد السمك في بحيرة الرزازة التي تقع ضمن حدود المحافظة الغربية .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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