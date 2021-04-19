المحكمة الاتحادية تعقد اولى جلساتها

2021/04/19 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرت المحكمة الاتحادية في دعوتين اليوم الاثنين، ذلك في اول جلسة لها بتشكيلتها الجديدة.

وجاء في بيان للمحكمة انها "عقدت اليوم، أولى جلساتها بالتشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون تعديل الأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥".

وبينت أنها "نظرت دعوتين الاولى الخاصة بالطعن في قرار مجلس النواب بخصوص مجالس المحافظات والثانية الخاصة بالمجلس البلدي في الكرادة"، مشيرة إلى أنه "بعد الاستماع الى اقوال الطرفين المتداعيين اجلت المرافعة في الدعوى الاولى الى يوم ٢٠٢١/٥/٤ فيما اجلت الدعوى الثانية الى يوم ٢٠٢١/٤/٢٧".

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