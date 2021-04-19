وفاة الاديب التركماني وحيد الدين بهاء الدين

2021/04/19 | 18:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاثنين 19/4/2021، الاديب التركماني المعروف وحيد الدين بهاء الدين عن عمر ناهز 92 عاما، وبرحيله فقدت الثقافة التركمانية احد ابرز كتابها.

ولد الراحل وحید الدين بهاء الدين في الميدان بكركوك عام 1929، واكمل دراسته الجامعية متخصصا في اللغة العربية من الجامعة المستنصرية عام 1969، وقام بتأليف اكثر من سبعة عشرة كتابا تعني بالادب والثقافة المعاصرة في العراق.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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