2021/04/20 | 18:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التخطيط الاتحادي خالد بتال، اليوم الثلاثاء، عن مواد الموازنة العامة التي سيتم الطعن بها.

وقال بتال في مؤتمر صحفي: "سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين".

واضاف: "سنطعن ايضا بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي".

واشار بتال الى ان "الكاظمي وجه بضرورة الاسراع في تنفيذ فقرات الموازنة".

وخول مجلس الوزراء، الثلاثاء، رئيسه مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة امام المحكمة الاتحادية.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يكشف عن مواد الموازنة التي ستطعن بها الحكومة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يكشف عن مواد الموازنة التي ستطعن بها الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).