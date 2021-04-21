"النوادي انسحبت بسبب الضغط".. مؤسسو الدوري السوبر يتوجهون إلى "إعادة هيكلة"

2021/04/21 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسسو الدوري السوبر الأوروبي، الأربعاء، أنهم "سيعيدون النظر في الخطوات الأنسب لإعادة هيكلة مشروع" المنافسة الرامي إلى مزاحمة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في أعقاب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة.

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