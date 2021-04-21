حكومة اقليم كوردستان تعقد اجتماعا لمناقشة ملفين

2021/04/21 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء اجتماعا لمناقشة الاوضاع الامنية في الاقليم.

وحسب بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، فإن الاجتماع اعتيادي وسيناقش آخر مستجدات الاوضاع الامنية والهجوم الاخير الذي تعرض له مطار اربيل الدولي ومسار التحقيقات والموقف الدولي من هذا الهجوم.

وحسب البيان فإن مجلس الوزراء سيناقش ايضا الخطوط العامة لمسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021 في مجالات الواردات والقروض والالتزامات المالية والعجز.

PUKmedia

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