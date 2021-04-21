بالصور.. بدء اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان

2021/04/21 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الاعتيادي ظهر اليوم الاربعاء، لمناقشة الاوضاع الامنية في الاقليم.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع آخر مستجدات الاوضاع الامنية والهجوم الاخير الذي تعرض له مطار اربيل الدولي ومسار التحقيقات والموقف الدولي من هذا الهجوم.

كما سيناقش المجلس الخطوط العامة لمسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021 في مجالات الواردات والقروض والالتزامات المالية والعجز.

PUKmedia

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