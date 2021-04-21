ضبط مخدرات قيمتها اكثر من ملياري دينار بالانبار

2021/04/21 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية من ضبط 130 كغم من المخدرات بقيمة أكثر من 2 مليار دينار في محافظة الانبار.

وجاء في بيان لمديرية الاستخبارات اليوم الاربعاء، ان قوة منها ضبطت "121 كغم من الحبوب المخدرة و 9 كغم من مادة الكريستال في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

واضافت ان "قيمتها تقدر بأكثر من 2 مليار دينار"، مشيرة الى انه "تم القاء القبض على التاجر".

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