2021/04/21 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان

بعد ورود معلومات من بعض المواطنين الى قوة حماية مجمع مدينة الطب، التابعة الى قاطع حماية منشآت الرصافة الثاني، حول تعرضهم للسرقة داخل مستشفى الأورام السرطانية، تم على الفور المباشرة بالتحري والمتابعة وجمع المعلومات، وتنسيق الجهود التي أثمرت بالتوصل الى متهمين اثنين والقبض عليهما بالجرم المشهود أثناء سرقة مبلغ مالي من أحد المراجعين واعترافهما بأرتكاب جريمة السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما أصوليا الى مكتب مكافحة إجرام الاعظمية لينالا جزاءهما العادل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثناء سرقة أحد المراجعين.. القبض على متهمين بسرقة المواطنين داخل مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثناء سرقة أحد المراجعين.. القبض على متهمين بسرقة المواطنين داخل مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).