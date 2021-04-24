كركوك.. تلقيح نحو الف مواطن ضد كورونا

2021/04/24 | 09:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مستشفى كركوك العام أن حملة تطعيم المنتسبين والمواطنين ضد فايروس كورونا مستمرة.

وأشار الدكتور مجدي اسود مدير وحدة الصحة العامة في مستشفى كركوك العام خلال حديث لـ PUKmedia، إلى أن وحدة الصحة العامة في مستشفى كركوك العام مستمرة بحملة تلقيح وإعطاء اللقاح المضاد لفايروس كورونا للكوادر ومنتسبي المستشفى وكذلك لعموم المواطنين، منوها الى أن التلقيح يعتمد على التسجيل الالكتروني في المنصة الالكترونية المخصصة باللقاحات.

وبين ان عدد المستلمين للقاح وصل قرابة ألف شخص حيث يتم يوميا تلقيح قرابة 150 شخص وان الوحدة تضم كوادر متدربة لتلقيح المواطنين فضلا عن توفير كافة المستلزمات الطبية من اجل تلقيح كافة المواطنين بهذا اللقاح.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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