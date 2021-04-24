بالصور... ارمينيا تحيي ذكرى الابادة

2021/04/24 | 11:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم السبت 24/4/2021 مراسم خاصة في العاصمة الارمينية يريفان بالذكرى الـ 106 على جرائم ابادة الارمن.

وقد تم اليوم وضع اكليل من الزهور على نصب الابادة الجماعية للارمن في العاصمة يريفان وذلك بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والبرلمانيين وممثلي دول العالم والمواطنين، حيث ستستمر المراسم الى مساء اليوم.

وكان الارمن قد اوقدوا ليلة امس 106 شعلة في العاصمة يريفان بعدد السنوات التي مرت على الابادة التي تعرضوا لها على يد الدولة العثمانية.

يذكر ان فريقا من اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني وصل يوم امس الجمعة الى يريفان للمشاركة في الذكرى السنوية الـ 106 لابادة الارمن.

هذا ويمكنكم مشاهد المراسم من هنـــــــا.

PUKmedia / خاص

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