اصابة 50 نائبا بكورونا بضمنهم 11 حالة خطرة

2021/04/24 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع يوم الخميس، اصابة 05 نائبا في مجلس النواب بفايروس كورونا المستجد، لافتا الى ان 11 منهم حالته الصحية خطرة.

وكان النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون " عدنان الاسدي" قد توفي يوم الخميس المنصرم متأثرا بمضاعفات اصابته بفايروس كورونا، وهو خامس حالات الوفاة بمجلس النواب بعد وفاة كل من "غيداء كمبش، علي العبودي، آرام بالاتي، وحنين قدو"، جراء كورونا.

واوضح المصدر باروقة مجلس النواب، رفض الكشف عن اسمه لـPUKmedia: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا بين النواب، 50 حالة، مؤكدا ان 11 منهم حالته خطرة وتحت العناية الطبية المركزة.

واضاف: ان عدم انعقاد جلسات مجلس النواب ليس له علاقة بتسجيل 50 حالة اصابة بكورونا، مشيرا الى ان جلسات المجلس ستستمر.

PUKmedia خاص

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