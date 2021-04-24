بايولوجي: منح تراخيص للمختبرات الاهلية باجراء فحص كورونا مسألة ايجابية

2021/04/24 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مختص بالشأن البايولوجي والفياروسات البيئية يوم السبت، منح وزارة الصحة الاتحادية الموافقات للمختبرات الاهلية لاجراء الفحوصات الخاصة بكورونا بالايجابي، مشددا على ضرورة مراقبة تلك المختبرات كي لا تستغل المواطنين وتثقل من كاهلهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة د.



سيف البدر قد أفاد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".

وأضاف، أن "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".

وحول هذه المسألة، قال د.



حيدر معتز محي الخبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان منح وزارة الصحة التراخيص للمختبرات الاهلية لاجراء فحوصات PCR الخاصة بكورونا شئ ايجابي.

وشدد محي، على ضرورة مراقبة وزارة الصحة لهذه المختبرات كي لا يكون هنالك استغلال للمواطن واثقال كاهله، لافتا الى ان الفحوصات الخاصة بكورونا تكلف المواطن الواحد 75 الف دينار.

واشار الى ان، المستشفيات الحكومية تجري الفحص بشكل مجاني، الا انه يتأخر نحو 3 ايام او اكثر في استلام نتيجة الفحص، موضحا انه وعلى العكس فأن المختبرات الاهلية تسلم نتائج فحوصات كورونا خلال وقت اقصر للمواطنين الذين يرغبون بالسفر او لاغراض اخرى، على حد تعبيره، مستطردا، الا ان فحص كورونا سيكون مكلفا للعوائل الكبيرة.

PUKmedia هاميار علي

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