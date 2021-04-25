اقليم كوردستان يؤكد استعداده لاستقبال المصابين في حريق ابو الخطيب

2021/04/25 | 11:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن الاستعداد لتقديم كل مايلزم لدعم وزارة الصحة في الحكومة الاحادية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: أجرى وزير صحة حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي، فجر اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الصحة والبيئة الاتحادي الدكتور حسن التميمي، حيث تباحثا حول أسباب وتداعيات حادثة اندلاع الحريق في مستشفى "أبن الخطيب" في العاصمة بغداد، والإجراءات المتخذة.

واكد برزنجي حسب البيان، استعداد وزارة الصحة في إقليم كوردستان لتقديم كل ما يَلزم ومساعدة الفرق الطبية، والجهوزية التامة لاستقبال المرضى والمصابين في مستشفيات إقليم كوردستان.

من جانبه، شكر وزير الصحة الاتحادي، حكومة إقليم كوردستان وأشاد بإجراء المكالمة الهاتفية وتأكيد التعاون والتنسيق لتقديم أي مساعدة لازمة.

PUKmedia وكالات

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