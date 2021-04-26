بالصور.. استمرار العمل بمشروع الملعب النموذجي في السليمانية

2021/04/26 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل العمل بمشروع ملعب نادي نوروز النموذجي بمدينة السليمانية، الذي يتسع لـ 14 الف و 500 مقعد، اضافة الى مجمع رياضي يضم ملاعب مختلفة.

ومن المقرر ان ينتهي العمل بالمشروع قبل موعده، ليكون مجمعا نموذجيا، بعد وضع حجر اساسه في الشهر العاشر المنصرم.

PUKmedia خاص

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