اعتقال 3 ارهابيين في ناحية زمار

2021/04/26 | 13:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن اعتقال 3 ارهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ناحية زمار.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني في بيان: ان قوة مشتركة من مديرية شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت من القاء القبض على 3 ارهابيين من عناصر تنظيم داعش الارهابي في مجمع الصوفية التابع لناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل

واضاف البيان: ان هؤلاء الارهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند والمعسكرات العامة، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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