مؤسسة مام الانسانية تقدم اجهزة طبية لصحة كركوك

2021/04/26 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مؤسسة مام الانسانية اليوم الاثنين، عددا من الاجهزة الطبية المتطورة الخاصة بمعالجة الامراض السرطانية الى مدينة صحة كركوك.

وفي مراسيم خاصة جرت في مبنى مركز السرطان بكركوم وبحضور الدكتور نبيل حمدي مدير عام صحة كركوك والدكتور نياز احمد مدير مركز علاج السرطان، وهاشم علي ممثل مؤسسة مام الانسانية تم تسليم المساعدات الى مركز السرطان في كركوك.

وشكر مدير صحة كركوك ومدير مركز علاج السرطان في كركوك، مؤسسة مام الانسانية على ما تقدمه لمحافظة كركوك، من جانبه اكد ممثل مؤسسة مام الانسانية ان المؤسسة سلمت ادوات واجهزة ومستلزمات طبية على 5 مراحل الى كركوك في الفترة السابقة، وتم توزيعها على المراكز الطبية والصحية في المحافظة، مؤكدا ان المؤسسة ستستمر في تقديم المساعدات الطبية لكركوك.

PUKmedia / محمد احمد / كركوك

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