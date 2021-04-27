خبير بايولوجي: السلالة الهندية من كورونا هي الاشد فتكاً

2021/04/27 | 15:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مختص بالشأن الصحي والفايروسات يوم الثلاثاء، ان السلالة الجديدة من فايروس كورونا والمسماة بالسلالة الهندية، هي الأشد فتكا من أنواع كورونا الى الآن.

الخبير بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية الدكتور حيدر معتز محي، أكد خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الطفرة الثالثة لفايروس كورونا والمسماة بالسلالة الهندية هي الاشد فتكا، وهي جاءت نتيجة طفرة في السلالة الثانية من الفايروس.

واضاف، ان السلالة الجديدة أكثر واسرع انتشارا من السلالات الاولى والثانية، مبينا ان معنى تعبير الاشد فتكا، هو ان اعراض الاصابة بالفايروس تكون اقوى عند الشخص المصاب والتي هي الحمى والوهن والام العظام والجسد.

وشدد محي، على ضرورة ان يراجع المواطنون اقرب مركز صحي في حال ظهور اعراض المرض عليهم وان كانت بسيطة لتلافي حدوث مضاعفات قد تؤدي الى موت الشخص المصاب، مؤكدا ان طريقة تشخيص السلالة الجديدة والبروتوكولات العلاجية هي نفسها للسلالاتين القديمتين، داعيا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات لتلافي الاصابة بها.

وفي سياق ذي صلة نفت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الهندية حتى الآن.

PUKmedia هاميار علي

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