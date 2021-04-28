بدء اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان

2021/04/28 | 15:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قبل قليل إجتماع اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، لتقييم الاوضاع واصدار قرارات جديدة.

وقال مصدر مطلع لـ PUKmedia، ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كوردستان بدأت اجتماعها لتقييم الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان، لافتا الى ان اللجنة ستصدر قرارات جديدة.

وكانت فضائية كوردسات نيوز قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن الدكتورة جيمن طه المديرة العامة في وزارة الصحة قولها: ان اللجنة العليا ستناقش اليوم، تقريري وزارة التربية ووزارة الصحة، بشأن الاوضاع الصحية في ظل جائحة كورونا، لاتخاذ الانسب.

واضافت: ان اللجنة ستقرر استئناف الدوام الرسمي في المدارس او عدمه، وستصدر قراراتها عقب الاجتماع.

PUKmedia خاص

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