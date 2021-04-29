وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتزم شمول فئة جديدة بخدماتها

2021/04/29 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، عزمها شمول المستفيدين من خدمات مؤسسة الشهداء من "الفئات الفقيرة" بالخدمات التي تقدمها.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، أنه "استقبـل وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، وفداً من مؤسسة الشهداء برئاسة رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة في سبيل خدمة عوائل الشهداء من الطبقات الفقيرة وشمولها بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل".

وقال الوزير بحسب البيان، أن "المؤسسة تقدمت بمجموعة من الطلبات تخص هذه الشريحة، وأن الوزارة على استعداد لمساعدة ذوي الشهداء وخاصة أن هذه الشريحة عانت كثيرا وقدمت تضحيات كبيرة في مختلف الظروف التي مرت بها البلاد".

وأضاف الوزير، "سنعمل على شمول المستفيدين من خدمات مؤسسة الشهداء من الفئات الفقيرة بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل وفق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة"، مبيناً أنه "تم تكليف الملاكات العاملة في الوزارة والمؤسسة بالتواصل فيما بينهم من اجل تسهيل تنفيذ القوانين والانظمة التي تخدم هذه الشريحة لانها تستحق الكثير منا".

من جانبه، قال رئيس مؤسسة الشهداء وفق البيان، إن "وزارة العمل تقوم بدور كبير في دعم الشرائح الفقيرة وأن الوزير معروف بمهنيته وشعوره بالمسؤولية تجاه هذه الشرائح، مباركاً له العمل في خدمة الطبقات الفقيرة".

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