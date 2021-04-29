شاناز ابراهيم أحمد تزور مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/04/29 | 22:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت عضوة الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني شاناز ابراهيم أحمد، يوم الخميس، مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، معربة عن دعمها لاي جهود تكون مبعثا لتطوير اعلام الاتحاد الوطني.

وقالت شاناز ابراهيم خلال الزيارة، يجب ان يكون لاعلام الاتحاد الوطني دورا حقيقا في ايصال السياسة الحقيقية والواضحة للاتحاد الى جماهير شعب كوردستان.

وحول كيفية تطوير اعلام الاتحاد الوطني، قدم الحاضرون مجموعة من المقترحات والرؤى، معربين عن امتنانهم لزيارة شاناز ابراهيم احمد واصفين اياها بالداعمة والمساعدة والتي هي دائمة الاستجابة لمطالبهم ومشاكلهم.

PUKmedia خاص

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