بابا الفاتيكان يشكر قوباد طالباني

2021/04/30 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ميتجا ليسكوفار سفير الفاتيكان لدى العراق، وبحث الجانبان الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق.

وخلال اللقاء اوصل سفير الفاتيكان في العراق، تحيات وشكر بابا الفاتكيان الى نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على دوره في انجاح زيارة البابا الى العراق واقليم كوردستان والتي جرت بشكل ناجح ولائق.

في جانب آخر من اللقاء بحث الجانبان، اوضاع المسيحيين في العراق واقليم كوردستان، وفي هذا الصدد اشاد سفير الفاتيكان بالمساعدات التي قدمها اقليم كوردستان للنازحين المسيحيين، مشددا على ان هدف الفاتيكان هو بقاء المسيحيين على ارضهم كمكون اصيل من مكونات الشعب العراقي.

من جانبه، اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الموقف الثابت لاقليم كوردستان في حماية المسيحيين وضرورة توفير ارضية التعايش السلمي مع باقي المكونات.

PUKmedia ترجمة

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