سائرون تعلق على مقتل ايهاب الوزني.. الاغتيالات لا تستهدف الناشطين فقط

2021/05/09 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكر النائب عن سائرون رياض المسعودي، الاحد، ان ما حدث في كربلاء من خلال قتل الناشط ايهاب جواد الوزني هو استمرار لمسلسل الفوضى و ينبغي على الحكومة ان تراقب الأجهزة الأمنية المقيدة بسبب الخلافات السياسية والفساد المستشري في البلد.

وقال المسعودي في تصريح لـNRT عربية، (9 أيار 2021)، ان "الاغتيالات لا تطال الناشطين فقط وانما الجميع وفي مختلف محافظات البلاد،" معللا ذلك الى ضعف هيبة الدولة والقانون،" مضيفا ان هناك "جهات تقوم بأضعاف الدولة من خلال عدم تطبيق القانون والاعتداء على المواطنين والاساءة من خلال الاعلام".

واشار المسعودي، الى ان "المظاهر المسلحة في بغداد والتواجد الأميركي والتدخل الاقليمي من شأنها اضعاف حكومة العراق".

واوضح، ان "السجون اليوم ملئت بالمتهمين بقضايا المخدرات والتي لم يتم محاسبة 2% منها،" منوها انه يحب أن "لا تكون فعالية الأجهزة الأمنية مقيدة بسبب الخلافات السياسية والفساد الذي جاء في كربلاء بسبب الفوضى السياسية والاجتماعية".

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