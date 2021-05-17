احياء ذكرى انتفاضة حلبجة وهورامان وشارزور

2021/05/17 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا ابناء شعب كوردستان، اليوم الاثنين، ذكرى انتفاضة ابناء مناطق حلبجة وهورامان وشارزور ضد النظام البعثي البائد في العام 1987.

وشارك في المراسيم عدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين وجمع غفير من المواطنين وعوائل الشهداء وتم وضع اكاليل الزهور على نصب الشهداء.

وانتفض ابناء مناطق هورامان وشارزور وحلبجة في العام 1987 ضد سياسات التعريب وتدمير القرى التي انتهجها النظام البعثي البائد، تلك الانتفاضة رويت بدماء العديد من الشهداء والجرحى، وتمكنت الجماهير من تحرير تلك المناطق بالكامل والسيطرة على جميع المؤسسات القمعية التابعة للنظام البائد.

وبعد ذلك وفي عصر نفس اليوم قام النظام البعثي البائد بالهجوم على مناطق حلبجة وشارزور وهورامان وقام باعتقال المواطنين الابرياء وسوقهم الى مصير مجهول ودفن البعض منهم وهم احياء في مقابر جماعية.

ودعت مديرية الشهداء والمؤنفلين في محافظة حلبجة الى دعم ومساندة عوائل الشهداء والمؤنفلين وتوفير مستلزماتهم بالاضافة الى حسم مصير المفقودين منهم.

PUKmedia خاص

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