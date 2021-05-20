الأصلاح الديني طريق إعادة العقيدة المسيحية لمضمون رسالة السيد المسيح ع ح1 - عباس علي العلي

2021/05/20 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الذي يقرأ العهد الجديد وكل الفكر الديني المتصل به من أفكار ومعتقدات وطقوس وأتجاهات تتناول ترسيخ الفكرة المضمرة فيه، وبعيدا عما يسمى بإزدراء الأديان يصل إلى جملة من الحقائق التأريخية التي نتمنى كمؤمنين بالله ورسالاته على الأرض أن تجد عقول نقدية تحاول فك التشابك بين ما هو ديني رسالي يعود مباشرة إلى إرادة الله عبر ما بشر به الأنبياء والرسل، وبين ما هو أسطوري وتأريخي قد أختلط فيه ما هو مستجيب لرغبة ال ......





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