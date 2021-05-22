2021/05/22 | 16:45 - المصدر: عين العراق

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السبت 22 مايو 2021 | 04:19 مساءً

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الاعلام الرقمي: حملة خفض تقييمات فيسبوك غير مؤثرة وتأثيرها سلبي

نفى مركز_الإعلام_الرقمي DMC ان يكون لعملية تخفيض تقييم تطبيق فيسبوك في متجرَي ابل ستور وجوجل بلي، تأثير كبير وسلبي على الشركة التي لديها اكثر من ٣ مليارات مستخدم على منصاتها المختلفة.



واوضح المركز ان قيام بعض الناشطين بخفض تقييم التطبيق على المتاجر الافتراضية كنوع من الاعتراض على سياسات فيسبوك او تضامن مع الشعب الفلسطيني، لن يشكل ورقة ضغط كبيرة ذات تأثير في قرارات الشركة او تغيير معاييرها او الاجراءات التي تقوم بها.



وبين المركز ان تغيير سياسات فيسبوك ومعاييره " قد " يتم من خلال مقاطعة الاعلانات والبدء بحملة لايقاف الاعلانات على منصتها والتي ستؤدي لنتائج مؤثرة، خصوصا ان فيسبوك شركة تجارية والاعلانات تشكل اساس مواردها وعصب وجودها.



واشار المركز الى ان مقاطعة الاعلانات هي احدى اهم طرق الاحتجاج ضد فيسبوك، وهي اسلوب ومنهج الكثير من الشركات الغربية في تعاملها مع فيسبوك في السنوات الاخيرة، حيث قاطعت اكثر من الف شركة في العام الماضي الفيسبوك وسحبت اعلاناتها منه، بسبب تعامل الشركة المتساهل مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في حملة سميت باسم" stop hate for profit" .

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