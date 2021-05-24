2021/05/24 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن اجراء تحقيق في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت، اليوم، لقصف صاروخي ولم يبلغ عن وقوع اصابات، ويتم الآن تقييم الضرر.

واضاف ماروتو، أن الهجوم قيد التحقيق، مشيراً إلى أن كل هجوم على حكومة العراق وعلى حكومة اقليم كوردستان، والائتلاف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

وتعرضت قاعدة عين الاسد اليوم الاثنين لصاروخي كاتيوشا، سقطا بالقرب من حي المؤسسة في منطقة البغدادي الشرقية ضمن مقتربات القاعدة دون اي خسائر بشرية.

واصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بيانا بشأن قصف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان، انه"بالساعة ١٣٥٠ سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يحقق في قصف استهدف عين الاسد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يحقق في قصف استهدف عين الاسد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).