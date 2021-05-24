احباط تهريب كميات من النفط في عدة محافظات

2021/05/24 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في بيان لها اليوم الاثنين، ضبط 10 صهاريج محملة بنفط معد للتهريب بمحافظات مختلفة.

وجاء في بيان للوزارة ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت "من ضبط عجلات نوع صهريج عدد ( ١٠) والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب ضمن قواطع المسؤولية بمختلف المحافظات.

وأضاف البيان "تم ضبط العجلات اصولياً ولازالت الاجراءات مستمرة تحت اشراف القضاء".

PUKmedia

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