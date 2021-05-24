إيران تعلن استمرارها في تخصيب اليورانيوم

2021/05/24 | 18:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الاثنين، أن بلاده مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %.

ولفت صالحي إلى أن ذخائر إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغت أكثر من 2 كغ، فيما بلغت ذخائر اليورانيوم بنسبة 20% أكثر من 90 كيلوغراما.

وأكد صالحي أنه بناء على قرار المسؤولين في إيران سنواصل تسجيل الأنشطة النووية لمدة شهر لمنح فرصة لمفاوضات فيينا.

وكان مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أعلن اليوم الاثنين، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.

PUKmedia / عن روسيا اليوم

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