مبادرة مالية دولية لدعم مكافحة الفساد في كوردستان والعراق

2021/05/24 | 20:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، اطلاق مشروع لدعم الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة في العراق بما فيها مؤسسات اقليم كوردستان.

وحسب بيان للمنظمة الدولية فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp"، أطلق "مبادرة بقيمة 15 مليون يورو تهدف إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة في العراق بالشراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة الإتحادية وإقليم كوردستان".

وحسب البيان فإن البرنامج يعتمد مشروع "دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية "على الجهود الوطنية العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة ويدعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد".

واضافت انه "يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد لمكافحة الفساد ودعم قطاع العدالة لمعالجة جرائم الفساد بشكل أكثر فعالية ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم، كما أنه سيمكّن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل".

PUKmedia / متابعة

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