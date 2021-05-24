الاتحاد الوطني يؤكد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني

2021/05/24 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد من قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة السيدة آلا طالباني رئيسة كتلة الحزب في مجلس النواب العراقي وزير خارجية دولة فلسطين السيد رياض المالكي في مقر إقامته ببغداد بناء على دعوة من معاليه.

وعبرت طالباني عن دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني المطلق لنضال شعب فلسطين من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي سطرتها عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مواقف الاتحاد الوطني الكوردستاني تنبع من الوعي بالمسؤولية الإنسانية والإسلامية والأخوية بوجه عام شأن بقية شعوب الأرض، إلى جانب البعد الذاتي لطبيعة علاقات العراق بفلسطين تاريخيا، والعلاقة الشخصية الطويلة المتميزة للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، حيث ارتبط فقيد الامة الرئيس مام جلال بعلاقة عميقة شخصية مع المرحوم الرئيس ياسر عرفات وغالبية قيادات منظمة التحرير والعديد من مناضليها.



وهي علاقة عريقة متواصلة بحكم أواصر النضال المشترك ضد الظلم ومخططات سلب الشعوب حقوقها التاريخية المشروعة.

وقالت: "أن الاتحاد الوطني الكوردستاني بحكم موقعه القيادي في الاشتراكية الدولية يسعى إلى تنفيذ مقرراتها بشأن إدانة سياسة الاستيطان التوسعي لإسرائيل، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إقامة دولة فلسطين على وفق ما أجمعت عليه الأسرة الدولية بالتوافق مع الدول العربية، ضمنها دولة فلسطين."

من جانبه عبر معالي الوزير المالكي عن تقديره الخاص لمواقف العراق المتطابقة بين الموقفين الرسمي والشعبي، بعكس حال بعض البلدان العربية، في المساندة إلى أبعد الحدود لنضال الشعب الفلسطيني وإدانة الهجمة الشرسة لإسرائيل على الشعب الفلسطيني، واستهدافها الأطفال والنساء وبقية المدنيين، ليس بقصد الرد على العمليات العسكرية الفلسطينية إنما لترويع الفلسطينيين لتدجينهم وتجريدهم من إرادة المقاومة للاحتلال بكل الوسائل المشروعة، إذ شنت 200 طائرة هجماتها على مدن فلسطين في أقل من 20دقيقة لتقتل 200 مواطن، منهم 70 طفلاً و40 امرأة.

وضم وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني اعضاء قيادة الاتحاد وهم كل من السيد هريم كمال اغا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية والدكتور مجيد محمد امين مسؤول العلاقات العربية والسيدة رابحة حمد مسؤولة مركز تنظيمات بغداد.

PUKmedia خاص

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