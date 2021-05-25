حكومة اقليم كوردستان توسع مطار السليمانية

2021/05/25 | 12:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل في حكومة اقليم كوردستان عن توسعة مطار السليمانية الدولي، وذلك خلال زيارة له الى محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء.

وقال وزير النقل آنو جوهر خلال مؤتمر صحافي في السليمانية، انه التقى المدراء العامين وزار مطار السليمانية، مشيرا الى انه سيزور حلبجة يوم غد الاربعاء.

وشكر وزير النقل، موظفي مطار السليمانية الدولي على جهودهم، مشيرا الى ان الوزارة قررت فتح مركز للتدريب وآخر للانواء الجوية، مؤكدا العمل على توسيع مطار السليمانية الدولي.

وكشف وزير النقل عن قرار الوزارة تنفيذ مشروع (سيتي باص) في السليمانية بعد نجاح المشروع في العاصمة اربيل .

PUKmedia / جمال سركتي

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