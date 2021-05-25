وفد فرنسي يزور قامشلو

2021/05/25 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووصل صباح اليوم الثلاثاء 25/5/2021، وفد فرنسي إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو غربي كوردستان، في زيارة إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

واطلع الوفد الفرنسي، على طبيعة عمل مؤسسات الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، فيما بحث الوفد مع مسؤولين في الادارة الذاتية العملية السياسية والأوضاع الاقتصادية.

وذكر بيان للادارة الذاتية، انه خلال اللقاء تم التعريف بنظام الإدارة الذاتية ونموذجها والتباحث حول العديد من المسائل أبرزها العملية السياسية والوضع الاقتصادي وضرورة التنسيق بين الإدارة الذاتية والمجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى تطرق الجانبين إلى العديد من الملفات والقضايا على رأسها الأزمة السورية ومشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254 بالإضافة إلى تداعيات إغلاق معبر تل كوجر على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الطرفان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وإخراج أطفال عوائل داعش من المخيمات وإعادتهم لبلدانهم وإعادة تأهيلهم لأن استمرار وجودهم في الأجواء الإرهابية يشكل تهديدا على المجتمع ويساهم في إنشاء جيل إرهابي جديد.

ونقل البيان عن نائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط قوله: "لقد حاولنا من خلال ميثاق الإدارة الذاتية إعادة الوجه الحقيقي لسوريا فأن قوانين الادارة الذاتية تضمن حقوق جميع الأفراد وتحافظ على التنوع الموجود في المنطقة، حيث كان شعب المنطقة مهمشاً ومحروماً من ثروات شرق الفرات رغم أنها تشكل أكثر من 80 % من ثروات سوريا".

من جانبه، عبر رئيس وقف دانييل ميتراند جيرمي شوماتييه عن سعادته بزيارة المنطقة، قائلاً إنه "شرف كبير لنا لوجودنا هنا اليوم ونريد من خلال زيارتنا الاطلاع على وضع مناطق شمال شرق سوريا بعد العدوان التركي، وأيضاً لتطوير التنسيق والتعاون بين مؤسسات الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني في فرنسا، ونود الاطلاع على تجارب الإدارة الذاتية والمنجزات التي تحققت" وفقا للبيان.

وأوضحت دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية، أن الوفد الفرنسي يضم كل من جيرمي شوماتييه رئيس وقف دانييل ميتراند، ومارو مسؤولة متابعة شؤون الشرق الأوسط في مجلس بلدية باريس، وفيرونيكا دي كروفي رئيس منظمة (URD)، وفيليب دي كاليمارد وكورين بوسر إداريان في وقف دانييل ميتراند.

واستقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية الدكتور عبد الكريم عمر ونائبا الرئاسة المشتركة فنر الكعيط وعبير إيليا ونافية محمد مسؤولة مكتب الرئاسة وبيريفان عمر نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة.

PUKmedia اعلام الادارة الذاتية

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