الدفاع الشعبي تعلن حصيلة عملياتها في مناطق الدفاع المشروع

2021/05/25 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، عن تنفيذ قواتهم لـ 196عملية، وتنفيذ 34 عملية جوية، ومقتل 238 عنصرًا من الجيش التركي.

وكشف المركز الإعلامي خلال بيان اليوم الثلاثاء، عن حصيلة عملياتها الشهرية في مناطق الدفاع المشروع، مضيفا انه، نفذت قوات الكريلا 196عملية، واستشهاد 39 مقاتلًا ومقاتلة، بالإضافة إلى تنفيذ 34 عملية لقوات الشهيدة دلال آمد للدفاع الجوي".

وأكد البيان، أن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع المشروع بالمدافع والهيلوكوبترات مئات المرات، وحاول 42 مرة التسلل إلى الأنفاق، كما استخدم الاحتلال الغازات السامة والكيماوية بحق المناطق الدفاع المشروع (مديا) 12 مرة.

وعن نتائج العمليات، تابع البيان:" خلال عملياتنا قتل 238 عنصرًا لجيش الاحتلال التركي، وجرح 30 عنصرًا لجيش الاحتلال التركي".

وبحسب البيان، فإن قوات الدفاع الشعبي استولت على العديد من الأسلحة، والمدرعات، تابعة للاحتلال التركي خلال عملياتها النوعية التي نفذتها ضد العدو.

PUKmedia اعلام قوات الدفاع الشعبي

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