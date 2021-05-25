يونامي تعلق على احداث التحرير.. المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق

2021/05/25 | 22:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الثلاثاء، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد مساء اليوم، مؤكدة ان المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق.

وقالت البعثة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (25 ايار 2021)، ان "المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين، في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب".

واضافت ان "المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق.



من حق الشعب العراقي أن يعرف".

وكشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، عن استشهاد متظاهر على الأقل خلال تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.

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