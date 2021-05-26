الأسد يدلي بصوته في معقل سابق للمعارضة المسلحة

2021/05/26 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الرئيس السوري بشار الاسد بصوته في انتخابات الرئاسة التي تجري في البلاد اليوم الاربعاء في مركز اعتقال في دوما بالغوطة الشرقية على مشارف العاصمة دمشق، والتي كانت معقلا للمعارضة المسلحة في السابق.

وقال الاسد في تصريحات للصحافيين بعد الادلاء بصوته ان الدولة لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات وإن قيمة تلك الآراء لا تساوي شيئا، مشددا على ان "الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب".

هذا وانطلقت صباح اليوم الاربعاء انتخابات الرئاسة السورية وسط مقاطعة مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث فتحت مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، ابوابها امام الناخبين عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ)، بينما عرض التلفزيون السوري لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد.

وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 ت غ) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.

PUKmedia / وكالات

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