التحالف: ملتزمون بشراكتنا مع العراق

2021/05/26 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش التزامه دعم العراق في مواجهة التنظيم الارهابي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو في تغريدة على تويتر اليوم الاربعاء، ان طيران الجيش العراقي نفذ مهمة استطلاعية للبحث عن مواقع داعش في الأنبار، مشيرا الى الى تدمير منزل آمن لداعش.

وأضاف ان القوات الخاصة العراقية (ISF) جزء حيوي من مهمة هزيمة داعش، مشددا على ان التحالف ملتزم بشراكته المستمرة مع العراق.

PUKmedia / متابعة

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