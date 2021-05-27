مفوضية الانتخابات تستعين بطلبة الاعدادية والكليات ليوم الاقتراع

2021/05/27 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزارء يوم الخميس، على الاستعانة بموظفين وطلبة إعدادية وكليات لإنجاز انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـPUKmedia: ان المفوضية ملتزمة بتوقيتات اجراء الانتخابات في 2021/10/10، موضحة، انها اعدت استمارة الكترونية للموظفين وطلبة الاعدادية والكليات للاستعانة بخدماتهم ليوم الاقتراع فقط مقابل مكافأة مالية يحددها مجلس المفوضين وكتاب شكر من السيد رئيس مجلس الوزراء، وتملأ الاستمارة من المتقدم بالتنسيق بينه ودائرته.

واضافت: ان اختيار العاملين سيجري من لجان مؤلفة من مجلس المفوضين ويؤخذ بعين الاهتمام الموقع الجغرافي لمراكز الاقتراع، وقربه من محل سكن الموظف في ضمن الدائرة الانتخابية التي يصوت فيها، ويكون مدير مركز الاقتراع أما مدير مدرسة أو أستاذ جامعي.

رابط التقديم للمفوضية لتسجيل الموظفين ليوم الاقتراع انقر هنـــــــــــــــــــا

PUKmedia خاص

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