عرض مسرحية

2021/05/27 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض حاليا مسرحية (مرآة بلا منزل) اخراج الكاتب والمثقف فرهاد بيربال داخل حديقة شاندر باربيل .

وتعرض المسرحية من قبل مجموعة تأسست حديثا وتعمل لاول مرة بنظام (بليت).

ويقول فرهاد بيربال مخرج المسرحية، ان قصة المسرحية حدث حقيقي تعرضت له وهو انه في نهاية العام 1991 كنت في اوروبا وقررت العودة الى كوردستان بعد 11 عاما على طريق تركيا-العراق وتم تغيير طريقي الى داخل كهف كان يحتوي على عدد من المكفوفين الجائعين الذين فقدوا كل قوة وينتظرون الامم المتحدة لانقاذهم.

PUKmedia متابعة

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